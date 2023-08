Roma | Lukaku a oltranza | c’è differenza col Chelsea

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Lainsiste per provare a portarenella Capitale, Tiago Pinto e Friedkin sono ancora a Londra per sistemare gli ultimi dettagli Lainsiste per provare a portarenella Capitale, Tiago Pinto e Friedkin sono ancora a Londra per sistemare gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è una minimacoldi 3 milioni. La dirigenza giallorossa tratta a