Roma | in chiusura l’arrivo di Lukaku dal Chelsea

(Di domenica 27 agosto 2023) Laè sempre più vicina ad accogliere Romeluin giallorosso. Tutti i dettagli sulla trattativa con ilSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lasarebbe sempre più vicina a Romelu. L’accordo tra i giallorossi e ilè infatti ormai in. Ora si lavora per definire l’intesa con l’agente dell’attaccante belga per lo stipendio. I blues incasseranno cinque milioni di euro, la cifra che si era prefissata la. Dopo il prestito annuale della scorsa stagione all’Inter, l’ex Manchester United dovrebbe tornare in Italia con la stessa formula.

- Lukaku è a un passo dalla, ci siamo. Le ultime ore hanno dato un'ulteriore spinta verso ladella trattativa, che comunque resta aperta e viva. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo ...Sottil, in, elargisce complimenti al collega Paulo Sousa. "Da quando è arrivato, la Salernitana ha sviluppato un'identità ben precisa. Contro lasi è vista una squadra solida, pratica, ...La trattativa trae Chelsea per Romelu Lukaku entra sempre più nel vivo. La richiesta del club inglese ... Secondo quanto riportato da SkySport, sarebbe molto vicina ladell'accordo tra i ...

Roma: blitz per l'iraniano Azmoun, la trattativa verso chiusura Agenzia ANSA

Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti importanti per la definizione dell'operazione Lukaku, che è sempre più vicino alla Roma. I vertici giallorossi e il Chelsea si vedranno ancora stasera ...Romelu Lukaku si avvicina alla Roma: l'accordo con il Chelsea per il prestito secco ed oneroso dell'attaccante è in chiusura. Il club inglese - informa Sky Sport ...