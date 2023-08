Roma | Ciardi | “Lukaku bomba d’adrenalina stile Bati-gol | ma spero più nello spogliatoio…”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il giornalista che segue le vicendeniste spiega: “Qui c’è una sorta di confort-zone dei giocatori, con l’arrivo del belga si devono svegliare dentro, l’ambiente è già elettrico a prescindere dall’arrivo dell’attaccante” Laperde a Verona, ma tutte le attenzioni sono sempre e solo sulla trattativa legata a Romelu, e questo sembra un dato incontrovertibile, al di là della cocente sconfitta. E meglio di Augusto, che queste cose le conosce bene, giornalista e conduttore a Tele Radio Stereo, pochi lo sanno: “La partenza dellain campionato sembra quasi di vedere la fine della stagione, con una squadra che non sembra debba fare più nulla, poi c’è la sfida col Milan che puoi anche perdere visto quello che sta facendo la formazione di Pioli e dopo tre giornate rischia di stare a un ...

, 9 ago. - Rewind, piattaforma di congiunzione tra finanza, tecnologia e sostenibilità dedicata ... A fronte di questo successo, Maurizio, Ceo di La Sia, ha affermato: "Siamo estremamente ...... con Rocca è diventato commissario dell'Ater di. Ed è tornato pure Giorgio, già consigliere comunale e delegato alla sicurezza con la maggioranza di Alemanno, indicato come il nuovo ...Mourinho chiama Arnoutovic: ' La chioccia perfetta per Marcos Leonardo ' Secondol'evidente malessere di Thiago Motta deriva anche dalla trattativa Arnautovic -: ' Motta ha avuto grandi ...

CIARDI: "Mourinho ha parlato con Lukaku" - MATTIOLI: "In attacco ... LAROMA24

Il collega di Tele Radio Stereo 92.7 Augusto Ciardi su Twitter fa sapere che #Mourinho ha già parlato con #Lukaku. Sembra che i tentativi della #Roma per il centravanti belga proseguano spediti. E ten ...Augusto Ciardi, giornalista che segue da molto vicino le vicende della Roma, ai nostri microfoni: “La decisione di Matic ha spiazzato Mourinho”. In questi ultimi giorni in casa Roma ha fatto molto ...