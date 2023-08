Roma - Chelsea oggi nuovi contatti per Lukaku | tifosi in ansia

Resta poi il nodo ingaggio perché Big Rom guadagna quasi 11 milioni e lapuò arrivare a spenderne 7. Si lavora sui restanti con ilche non vorrebbe pagarli e per questo si sta cercando ......belga è disposto a limare l'ingaggio arrivando agli 8 offerti dalla, ora sta ai due club determinare la cifra del prestito che dovrebbe aggirarsi su poco più di 5 milioni. Nella notte il...Estratto dell'articolo di Aliprandi e Zucchelli per 'il Corriere dello Sport' romelu lukaku 3 Lukaku che parla in Belgio: è vero, anzi no, anzi solo in parte. Lae ilche frenano sull'accordo: è tutto fatto, anzi no, anzi solo ...

Roma-Chelsea, ricomincia la trattativa Lukaku: c'è l'accordo per l'ingaggio, ora tocca ai club La Gazzetta dello Sport

L’affare legato al trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma entra nella propria fase clou: colloqui continui tra le parti ...Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono rimasti a Londra per proseguire la trattativa con il Chelsea intavolata venerdì e continuata anche nella giornata di ieri.