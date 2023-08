Roma attenta | Lukaku non vuole abbassarsi lo stipendio | trattativa tutt’altro che chiusa ilGiornale

(Di domenica 27 agosto 2023) Sono ore molto calde per lae inisti. I tifosi aspettano il grande colpo di fine mercato che potrebbe cambiare il giudizio di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso ieri era a Londra per mettere sulla giusta strada l’affare. Mentre Pinto parlava con il Chelsea, Big Rom dal Belgio si è sbilanciato annunciando addirittura la firma agià Oggi. Dalla dirigenzanista è arrivata in via ufficiosa la smentita. Troppo complicato vedere il belga ain così poco tempo. I problemi sono i soliti. Bisogna decidere la formula del trasferimento. Il Chelseaimpostare l’operazione sulle stesse basi di quella dell’anno scorso con l’Inter. A ciò si aggiungono anche i capricci di. L’ex Inter infatti, secondo quanto scrive il ...

...Basilica di Santa Maria Regina della Pace in Monteverde ". Durante il rito il Pontefice invitò i cardinali ad "avere voglia di cose grandi, a vivere una potenza umile con un'universalità...Nel centrosinistra dobbiamo prima fare un'analisiall'interno del Pd per vedere se nel Pd c'... Giani, ipotesi regionali nel 2026 ' In questi giorni mi dicono dache tutto il turno delle ...... come fa chi è perdutamente innamorata di qualcuno ed èad ogni dettaglio, che crede ... E il viaggio versodalla periferia grigia e povera è per lei una rinascita. La città, con le sue luci ...

Roma attenta, Lukaku non vuole abbassarsi lo stipendio: trattativa ... IlNapolista

È così che le Wolves, sotto l’attenta supervisione dello staff tecnico capitolino ... L'appuntamento è fissato per sabato 26 agosto, alle 8.00 in anteprima sulla App Roma Volley e alle 12.00 su tutti ...Rui Patricio 4: Tre tiri, tre gol in due partite. Ancora un pasticcio, ancora una incertezza che pone l’obiettivo su un ruolo che andrebbe rinfrescato. Uno di quelli che ti dicono di ...