Roccella | “Stop al porno per minori | è d’accordo anche Rocco Siffredi”

(Di domenica 27 agosto 2023) ROMA –è “con me” sulloallagrafia per i. A dirlo è la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia(foto) in un post su Facebook. “In questi giorni, di fronte ai ripetuti casi di stupro di gruppo ai danni di ragazze o addirittura ragazzine – ricorda la ministra – ho posto il problema dell’accesso precoce a unagrafia che peraltro è sempre più violenta e degradante. Non perché ci sia ogni volta necessariamente un nesso di causa-effetto, ma perché il tema esiste e dobbiamo porcelo, dobbiamo discuterne come stanno facendo in molti Paesi del mondo. Gli studi parlano di sette anni come età media del primo accesso dei bambini a contenuti ...

Anche Rocco Siffredi è "d'accordo con me" sullo stop alla pornografia per i minori. A dirlo è la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità in un post su Facebook. "In questi giorni, di fronte ai ripetuti casi di stupro di gruppo ..."

Roccella,stop al porno per minori d'accordo anche Rocco Siffredi Agenzia ANSA

