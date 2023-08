Roberto Mancini è il nuovo ct d' Arabia | adesso è ufficiale Lunedì la presentazione a Riad

ha firmato come ct dell'Arabia Saudita. Il tecnico partirà domani per Riad, dove lunedì sarà presentato nel suo nuovo incarico.ha firmato- che ha firmato un contratto ...ha firmato come ct dell'Arabia Saudita , e partirà domani, lunedì, per Riad, dove a breve sarà presentato nel suo nuovo incarico. La notizia, in aria da giorni e ora in arrivo dalla ...nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è in programma domani, lunedì 28 agosto, alle ore 16 a Riad. A due settimane ...

Mancini c.t. dell'Arabia Saudita: domani a Riad la presentazione La Gazzetta dello Sport

Roberto Mancini, dopo l’addio all’Italia, è pronto a ripartire dall’Arabia Saudita con cui ha trattato in questi giorni Roberto Mancini, dopo l’addio all’Italia, è pronto a ripartire dall’Arabia Saudi ...Roberto Mancini sarà il nuovo ct dell'Arabia Saudita, il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter la notizia del giorno: " Ufficiale: Robert Mancini è il nuovo Ct dell' Arabia Saudita. Si ...