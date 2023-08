Roberto Mancini domani sarà presentato come nuovo allenatore dei Green Falcons

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 27 agosto 2023) Il Mancio ha lasciato l’azzurro per i petroldollari. Orma è ufficiale. Lunedì pomeriggiod’Arabiadei, la nazionale dell’Arabia Saudita. L’evento è stato fissato per le 17 locali, le 16 in Italia. Nonnella sede della Saff (Saudi Arabia Football Federation) ma in un hotel della capitale. A presentareil presidente federale, Yasser Al Misehal. L’ex c.t. azzurro, dimessosi due domeniche fa, si legherà agli arabi fino al 2027, anno nel quale, a gennaio, l’Arabia Saudita organizzerà per la prima volta nella storia la Coppa d’Asia, competizione che non vince dal 1996 e che proverà ...