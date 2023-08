Roberto Mancini ct dell’Arabia Saudita | è ufficiale | contratto fino al 2027 | ecco quanto guadagnerà

(Di domenica 27 agosto 2023)è il nuovo commissario tecnico. A due settimane dalle sue discusse dimissioni dalla panchina della Nazionale azzurra, arriva l’ufficialità: come riporta la Gazzetta dello Sport, lunedì alle ore 16 italiane in un albergo di Riad il ct sarà presentato alla stampa dal presidente federale, Yasser Al Misehal. Dopo un’estate passata a collezionare calciatori dai top club europei assicurando ingaggi da capogiro, il regime di Bin Salman ora si assicura anche un volto per la Nazionale e continua la sua opera di sportwashing. Il tecnico jesino è stato convinto da unalche prevede uno stipendio di circa 25 milioni di euro netti all’anno.farà il suo esordio sulla panchina ...

... una domenica apparentemente tranquilla con mezza Italia sotto l'ombrellone, quando arrivò come un fulmine a ciel sereno il comunicato della Figc con la notizia delle dimissioni dida ...Oggi la firma e l'annuncio Mg Monchengladbach (Germania) 14/06/2022 - Uefa Nations League / Germania - Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:Secondo il Corriere dello ..., dopo l'addio all'Italia, è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita con cui ha trattato in questi giorni, dopo l'addio all'Italia, è pronto a ripartire dall'Arabia ...

Mancini c.t. dell'Arabia Saudita: domani a Riad la presentazione La Gazzetta dello Sport

È tutto fatto e deciso: dopo le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini è pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita Sono passate due settimane dalle ...Roberto Mancini ha firmato come ct dell’Arabia Saudita, e partirà domani per Riad, dove a breve sarà presentato nel suo nuovo incarico. La notizia, in aria da giorni e ora in arrivo dalla capitale sau ...