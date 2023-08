“Ritrovato senza vita in mare” Tragedia sulla spiaggia italiana | morto bimbo di 6 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 agosto 2023) Scompare dalla vista dei genitori,di 6trovatoal, in quello che doveva essere un giorno di relax e pace sul lido. Siamo a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Qui unè deceduto nel tardo pomeriggio di sabato 26 agosto 2023. È successo tutto nei pressi dello stabilimento Astoria beachcosta dell’Alto Adriatico. Sembra che il piccolo fosse di origine spagnola e i genitori invece provenienti dal Ghana. >> Terribile incidente in autostrada, lo scontro tra un pullman e un tir è devastante: decine i feriti Inutili le ricerche dei due, durate almeno un ora ma con esito infruttuoso. Alla fine la tragica scoperta e il terribile dolore. Tutto è iniziato inquando un allarme sonoro è ...