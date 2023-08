Rita Hayworth | le sue regole di bellezza sempre valide

(Di domenica 27 agosto 2023) MargaCansino, dai folti capelli corvini, era una brava attrice e ballerina, ma non abbastanza per Hollywood. Poi la sua chioma diventò rosso fuoco e apparve, icona assoluta degli anni '40, sensuale e ammiratissima. I sui segreti di, del resto, sono copiati (ed efficaci) ancora oggi

Nel 1967 passò alla 'Domenica del Corriere' e viaggiò per lavoro in tutto il mondo, ritraendo anche varie star di Hollywood tra cui John Ford, Groucho Marx, Bing Crosby, Rita Hayworth e altri ancora; dalla Siberia all'Australia, al Sud Africa, alle Americhe. Sembra Rita Hayworth quando negli anni Cinquanta, fresca moglie del principe Aly Khan, girava per l'isola, comprando i famosi sandali e le borse di paglia. Allora era la donna più bella del mondo

Roma, sventa la truffa a 95 anni e poi muore. «Da giovane confezionava le scarpe per Totò e Rita Hayworth» Corriere Roma

Il fotografo Evaristo Fusa è morto all'età di 89 anni. Nato a Milano nel 1934, viveva in Lomellina, a Ottobiano.L’artista aveva collaborato con le più grandi testate, immortalando i momenti più importanti della nostra epoca. L’artista era stato anche sui set di film indimenticati ...