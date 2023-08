RISULTATI | ALL IN 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 27 agosto 2023) È appena finito lo straordinario PPV record della AEW, All In allo stadio Wembley di Londra non ha deluso le attese di fronte ad oltre 81 mila persone. Card ricca, tanti titoli in palio e il match inedito tra Chris Jericho e Will Ospreay. Ad aprire e chiudere l’evento ci hanno pensato MJF e Adam Cole, impegnati nel preshow Zero Hour a caccia dei titoli di coppia ROH, per poi andare faccia a faccia nel main event con il titolo AEW in palio. Di seguito trovate i: Zero Hour Pre-Show ROH Tag Team Championships: MJF & Adam Cole battono Aussie Opens (c) – NUOVI CAMPIONI (6:58) FTR Championship: HOOK batte Jack Perry (c) – NUOVO CAMPIONE (8:23) Main show Real AEW World Championship: CM Punk (c) batte Samoa Joe (13:58) Six Man Tag Team Match: Konosuke Takeshita & Bullet Club Gold battono Adam Page, Kenny Omega e Kota Ibushi ...