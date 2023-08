Riforme | Pagano Fi | ' premierato garantisce stabilità e autorevolezza'

(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sono favorevole a una soluzione che possa sintetizzare le proposte della maggioranza e, almeno in parte, quelle dell'opposizione. Quella del, in particolare, è una soluzione in perfetta sintonia con la posizione storica di Forza Italia e del centrodestra a favore di una riforma costituzionale che permetterebbe di centrare, allo stesso tempo, tre obiettivi: assicurare maggioreagli esecutivi e, di riflesso, garantireal presidente del Consiglio, soprattutto sul palcoscenico internazionale. Tutto ciò rimettendo al centro i cittadini, valorizzando il loro voto e riavvicinandoli alla politica. Ovviamente la via delcomporterebbe la revisione degli equilibri tra i poteri dello Stato garantendo il ruolo di terzietà del presidente della Repubblica". ...

Nazario, presidente forzista della commissione Affari costituzionali della Camera, ammette a Repubblica ..."Governabilità è stabilità e credibilità", puntualizza. L'esponente di Forza Italia - partito da cui proviene anche la ministra alle, Maria Elisabetta Alberti Casellati - benché non si ...Lo ha detto il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Nazario, intervenendo al meeting di Rimini durante il dialogo sulleistituzionali.

