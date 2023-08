Prima sconfitta in campionato per il Brighton di Roberto De Zerbi . I Seagulls sono stati sconfitti per 3 - 1 in casa dal West Ham , dovendo così dire addio al primo posto in classifica che la squadra ...Prima sconfitta in campionato per il Brighton di Roberto De Zerbi . I Seagulls sono stati sconfitti per 3 - 1 in casa dal West Ham , dovendo così dire addio al primo posto in classifica che la squadra ...

Redknapp incorona De Zerbi: “Può entrare tra i più grandi di tutti i tempi” ItaSportPress

La prima sconfitta in campionato subita dal Brighton, contro il West Ham, non cancella il lavoro svolto dal tecnico bresciano: l'ex centrocampista del Liverpool è estasiato ...