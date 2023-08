Rassegna stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 agosto

... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 27 agosto 2023Ladi Calciomercato.it vi ...L'accordo ancora non c'è. Si tratta a oltranza. Ma difficilmente, arrivati a questo punto, con il blitz della Roma a Londra, non si arriverà ad una stretta di mano tra i giallorossi e il Chelsea per ...Perché l'attaccante ha fatto capire a parole di voler sbarcare alla corte di Mourinho , anticipando in modo prematuro allabelga ad un torneo giovanile "nervoso perché andrò a Roma per firmare"...

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani – 27 agosto Juventus News 24

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta per tornare in campo, lo farà dopo l’esordio amaro contro il Lecce. Oggi all’Olimpico arriva il Genoa. Sarri spera che i suoi possano rimettersi ...Un appello al presidente della Camera perché si attivi per rendere nuovamente accessibile ai cittadini il servizio di rassegna stampa su web. A sottoscriverlo sono state tre deputate del Pd: Simonetta ...