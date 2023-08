Ranking ATP | 18 italiani in Top 200 | Arnaldi sale ancora

Ranking Atp, agli Us Open Djokovic può riprendersi il numero 1 La Gazzetta dello Sport

Avanzano anche Zvoraneva, Siegemund e Yafan Wang. Primo main draw all’esordio per Crawley e Prozorova Nonostante la pioggia abbia creato qualche grattacapo durante la settimana newyorchese dedicata al ...Quarto titolo in carriera, il primo sul duro per il ventiduenne argentino. Piegato in due set il ceco Jiri Lehecka alla sua prima finale in carriera ...