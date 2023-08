Ragazzina filmata nelle parti intime dopo un malore alla festa | il video postato sui social

(Di domenica 27 agosto 2023) Il vettore deinetwork sommatovera e propria idiozia soggettiva e adolescenziale, genera mostri. O, meglio, umiliazioni pubbliche incontrollate, episodi che possono segnare i ragazzi per sempre. L’ultima ‘bravata’ la riporta Latina Oggi. La testata pontina racconta di un fatto scabroso, perpetrato da giovani senza scrupoli nel mondo degli adolescenti. Nel giorno più gettonato dell’estate, Ferragosto, unadi Latina minorenne, durante unacon dei coetanei, si è sentita male. I suoi ‘amici’ invece di soccorrerla hanno approfittato per filmare col cellulare le sueper poi postare ilsu Instagram. Testaccio, violenza nel supermarket: abusata una ragazza Ilumiliante L’umiliazione a colpi di click si è ...

