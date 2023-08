Questa incantevole cittadina è tra le 10 più belle d’Europa ed è a due passi da Roma!

(Di domenica 27 agosto 2023) Forbes l’ha inserita tra le piccole 10 città piùal mondo, la famosa rivista ha deciso di premiare questo splendido paesino del Lazio. Un affascinante borgo medievale affacciato sul lago di origine vulcanica più grande d’Italia e. Caratterizzato da scorci pittoreschi e più in là spiagge bagnate da acque cristalline, non può non rientrare nella lista dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. E pensare che si trova a pochidalla Capitale. Una chicca italiana rientra nella classifica della nota rivista Forbes! – grantennistoscana.itA incoronarla come una delle piccole città piùal mondo è stata niente meno che la rivista Forbes, definendola una vera e propria perla nascosta. Un vanto non da poco visto che si tratta dell’unico borgo italiano che ha ricevuto la menzione. Impossibile da ...

...nella storia e sperimentare la cucina locale in una delle trattorie tradizionali dicittà. 2. Gli aspetti salienti si caratterizzano da un mare, fiancheggiato da case colorate e ...Da qui, infatti, è possibile andare alla scoperta dell'Costa degli Etruschi , oppure ... Per vivereavventura straordinaria, in realtà, non abbiamo bisogno di allontanarci poi così ...Ma prima di fare le valigie e partire perisola, ci sono alcune cose che dovresti sapere. - -

L'incantevole spiaggia in Sicilia che in pochi conoscono, ecco dove ... younipa.it

Ecco l'incantevole spiaggia nelle coste della Sicilia che in pochi conoscono, vediamo insieme dove si trova questa spiaggia ...Puoi dormire sotto un manto di stelle in una bolla trasparente in Toscana. L’esperienza è un sogno a occhi aperti.