Quanti profughi minori che minori non sono | altro disastro del Pd

(Di domenica 27 agosto 2023) In numeri, che poi di questo si tratta, ce ne21.710. Cioè quasi 22milanon accompagnati, sbarcati da un gommone della speranza e finiti dritti dritti, grazie alla legge Zampa (dopo ci arriviamo), in una struttura dedicata alla prima accoglienza senza passare per gli hotspot dell'immigrazione di massa: 22mila, ma quasi la metà di loro (ossia il 42,22%) sostiene di essere un 17enne (percentuale che sale quasi al 70% se si aggiungono anche i 16enni) e di conferme, mese più mese meno, ma anche anno più anno meno, se ne contano pochine. Premessa: un ragazzo che fugge da una guerra o dalla disperazione (fa lo stesso) e non ha più nessuno a cui aggrapparsi deve essere aiutato e punto. Non ci piove. Lo ripete a mo' di mantra la sinistra (l'immacolata sinistra) e non l'ha mai messo in dubbio la destra (la bistrattata destra, ...