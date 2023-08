Quando la vacanza fa rima con cultura

Leggi su panorama

(Di domenica 27 agosto 2023) I tesori artistici e faunistici dell’Isola Bisentina, l’eccentrica libreria tra Appennini e Apuane e il museo a cielo aperto nei boschi di Bomarzo. Guida alle mete per staccare dallo stress della città, senza però staccare il cervello. Epoche fa andavano di moda le vacanze intelligenti, definitivamente seppellite con una risata (amara) grazie al film in cui il fruttarolo romano Remo (Alberto Sordi) e la moglie Augusta (Anna Longhi) vagano spaesati in una mostra d’arte contemporanea. Lei, con i piedi in fiamme, si siede un attimo per riposarsi e viene scambiata per una sda nugoli di visitatori ammirati. Era il 1978, il film si chiamava Dove vai in?. È cambiato tutto, da allora. Basti dire che governava Giulio Andreotti, per la quarta volta, e Silvio Berlusconi sarebbe sceso in politica soltanto 16 anni più tardi. Tuttavia, se non si può ...