Qualificazioni Us Open | Maratona Travaglia | batte Cazaux e accede al main draw

Un risultato straordinario per Travaglia, ex top 60, che torna in un tabellone Slam per la prima volta dagli Australian2022 . Quest'anno non era entrato nellein nessuno Major, ...RISULTATI IN DIRETTA ORDINE DI GIOCO 26 AGOSTO TABELLONEUOMINI TABELLONEDONNE Speciale USsu SuperTennis e SuperTenniX US, TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI ...Solo Max Purcell , che lo ha eliminato al turno decisivo diagli Australian, gli ha impedito di prendere parte a tutti i tornei del Grande Slam quest'anno. 'Sicuramente si tratta ...

Dopo un periodo oscuro, la luce. Stefano Travaglia (n.234 del ranking) ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il francese Arthur Cazaux (n.121 del mondo) con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 ...Travaglia diventa il settimo azzurro nel main draw a Flusing Meadows Due anni dopo l'ultima volta, Stefano Travaglia torna in tabellone agli US Open. Il 31enne di Ascoli Piceno, n. 234 al mondo, ha ...