Punta da un calabrone nel giardino di casa | morta donna nel Frusinate

Frosinone, punta da un calabrone: anziana muore nel giardino di casa TGCOM

Nella serata di ieri, un’anziana è deceduta dopo essere stata improvvisamente punta da un calabrone. La tragedia si è consumata, come riporta Leggo, intorno alle 22 nella località Filetti di ...Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 26 agosto, intorno alle 22 in località Filetti di Piedimonte San Germano, al confine con il ...