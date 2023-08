Psv | offerta ufficiale per Lozano | De Laurentiis spara altissimo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 agosto 2023) Il Psv vuole Hirving, il giocatore piace moltissimo al club olandese che ha presentato un’da 10 milioni di euro al Napoli. Notizie Calcio Napoli – Hirvingha un solo anno di contratto con la SSCN e non accetta il rinnovo. Praticamente è fuori dai progetti tecnico della società partenopea, che lo venderebbe volentieri. Ieri si è fatto avanti il Psv per, ma l’non è gradita ad Aurelio De. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La storia: il Psv ha provato ad affondare il colpo-, il grande ritorno in Olanda dopo quattro anni in azzurro, ma l’confezionata dal club olandese non è stataritenuta sufficiente da De. Ovvero: 10 milioni più ...