PSG | si avvicina la cessione di Verratti in Qatar

(Di domenica 27 agosto 2023) Le ultime sulla trattativa che potrebbe portare Marcoa lasciare il PSG per trasferirsi in. I dettagli Secondo quanto riportato da FootMercato, Marcosarebbe sempre più vicino a lasciare il PSG. Il centrocampista italiano è infatti stato messo sul mercato da Luis Enrique. L’idea di Al-Khelaifi è quella di cederlo all’Al-Arabi, societàiota di proprietà di un suo familiare. L’accordo è stato ovviamente già trovato, resta solo da convincere il calciatore che preferirebbe rimanere ancora in Europa.

I dettagli Secondo quanto riportato da FootMercato, Marco Verratti sarebbe sempre più vicino a lasciare il. Il centrocampista italiano è infatti stato messo sul mercato da Luis Enrique. L'idea di

