Pronto a chiudelo | Rocco Siffredi | clamoroso gesto anti-porno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) «Il branco è sinonimo di vigliaccheria e di debolezza, perché da soli non sarebbero capaci di fare niente. Come quando si mena: è più facile fare i fighi dieci uomini contro uno. E nelle violenze sessuali di gruppo c'è lo stesso elemento dominante, la consapevolezza di non potercela fare da soli e acquisire sicurezza sapendo di poter contare sul supporto di altri». Inizia così la nostra chiacchierata con, che abbiamo raggiunto visto che il mondo delè entrato nel dibattito politico. Non passa giorno che le cronache non ci restituiscano notizie di violenze sessuali di gruppo, accostate alla cosiddetta “gangbang” che si vede nei film hard: più uomini che fanno sesso con la stessa donna. Ultima la vicenda accaduta a Napoli, dove una tredicenne sarebbe stata stuprata da un branco di adolescenti e un maggiorenne. ...