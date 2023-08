Progettato davanti alla figlia | la fuga dal ristorante diventa virale | dopo questa foto

(Di domenica 27 agosto 2023) Un'altradalvolta siamo"Trattoria del Marinaio" a Messina. Una famiglia si accomoda, consuma e poi fugge via senza pagare. Un gesto che viene notato dtitolare, Maria Carlotta Andreacchio, che bolla il gesto come "ignobile". E così sui social pubblica ladei furbetti ricevendo la solidarietà di centinaia di utenti. "Mi auguro che questo post sia condiviso il più possibile – ha scritto su Facebook – affinché possa (probabilmente) arrivare a chi ha commesso il gesto (reato) ignobile di defilarsi senza pagare il conto. Per qualsiasi imprenditore, non solo la mia categoria, non c'è sensazione più frustrante di accorgersi che un cliente va via senza pagare, e non per la perdita economica (ve lo ...

Senza che fosse, nell'anno del Covid - era il 2021 - ho avuto modo di rivolgermi alla ... dopo aver sancito che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono ugualialla legge.Senza che fosse, nell'anno del Covid - era il 2021 - ho avuto modo di rivolgermi alla ... dopo aver sancito che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono ugualialla legge.Il team aveva anchedue chip (nomi in codice Alius e Alexandrite), in modo da avere un ... Quest'ultimo è monoculare (le immagini sono proiettate soload un occhio), ma è prevista ...

Clienti mangiano al ristorante e vanno via senza pagare, la proprietaria pubblica il video: «Progettato davant leggo.it

Si siedono al ristorante, mangiano, poi si alzano e vanno via senza pagare. No, stavolta non è l'Albania. È successo in Italia. A Messina, per la precisione. Il ristorante ...L’ex assessore ed ex coordinatore di FdI spara ad alzo zero sulla giunta e in particolare sul progetto di un nuovo parcheggio davanti alla Porta. Un fuoco di fila senza fare prigionieri, e per certi ...