Probabili formazioni Sassuolo-Hellas Verona | terza giornata Serie A 2023 2024

(Di domenica 27 agosto 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine neroverde, dopo essersi confrontata con i campioni d’Italia, ha intenzione di andare a caccia del primo successo tra le mura amiche. Gli scaligeri, dal loro canto, sperano di portare a casa qualche punto da un campo difficile come il Mapei Stadium. La partita andrà in scena venerdì 1 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; intanto ecco le possibili scelte dei due allenatori Alessio Dionisi e Marco Baroni.– Toljan, Erlic, Viti ...

Ecco le:NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo; Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Rudi Garcia. SASSUOLO (4 - 3 ...Ledi Fiorentina - Rapid Vienna, match di ritorno del playoff di Conference League 2023/2024. Dopo la sconfitta di misura di Vienna, la squadra di Vincenzo Italiano cerca la rimonta ...Ledi Catanzaro - Ternana CATANZARO (4 - 2 - 3 - 1): Fulignati, Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli, Ghion, Verna, Brignola, Sounas, Vandeputte, Iemmello. Allenatore: Vincenzo ...

I Lupi tornano al “Marulla” per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2023/2024 Non c’è tempo per riposarsi per il Cosenza. Archiviato immediatamente il pareggio di Venezia, i Lupi devono conc ...Oggi domenica 27 agosto 2023 si gioca Napoli-Sassuolo, partita valida per la 2a giornata di Serie A. Calcio di inizio al Diego Armando Maradona alle 20:45, diretta TV e in streaming su DAZN. Per ...