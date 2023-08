Probabili formazioni Lazio-Genoa | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Questa sera, alle 20.45, ladi Maurizio Sarri ospiterà all’Olimpico ildi Alberto Gilardino per la seconda giornata della Serie A 2023-2024. Entrambe le squadre, sconfitte all’esordio rispettivamente da Lecce e Fiorentina, andranno alla caccia dei primi punti in campionato. Nonostante la debacle di Lecce, Sarri sembrerebbe confermare quasi in toto l’undici titolare schierato con i salentini: l’unico cambio dovrebbe essere quello tra Patric e Casale, con quest’ultimo che tornerebbe a occupare il ruolo al centro della difesa con Romagnoli. Per il resto nulla di nuovo: Provedel in porta, Lazzari e Marusic sulle fasce, centrocampo a tre formato da Cataldi, Kamada e Luis Alberto, attacco comandato da Ciro Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Gilardino, d’altro canto, dovrebbe cambiare almeno mezza squadra rispetto alla netta ...