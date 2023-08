Priorità alla crescita economica nell’intervento pubblico L’analisi di Zecchini

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) Anche nel prossimo autunno, per il nuovo governo l’agendasi preannuncia particolarmente difficile, perché alcuni grossi nodi verranno al pettine con poche possibilità di rinvio nel tempo. Il primo riguarda la consueta manovra di autunno che si articolerà nell’aggiornamento del Def e poco dopo nella presentazione della legge di bilancio per il 2024, ma che dovrà muoversi entro limiti più stretti che nello scorso triennio per il ridotto margine di disponibilità di risorse pubbliche. Secondo gli impegni presi nell’ultimo Def la spesa pubblica in disavanzo non dovrebbe eccedere il 3,7% del Pil e il rientro dall’eccesso di debitoaccumulato durante la pandemia dovrà materializzarsi in una sua riduzione di almeno 0,7% del Pil. Ad accentuare le difficoltà stanno, da un lato, un nuovo fabbisogno finanziario stimato in circa 30 miliardi per ...