Prigozhin | l’ultimo incontro con Putin | “Tre ore di urla del presidente” Ora la guida della Wagner potrebbe andare al “mercante di morte” Bout

(Di domenica 27 agosto 2023) Yevgenysi era convinto di averla fatta franca, nonostante il tentato ammutinamentoa fine giugno. Durante il suo ultimocon Vladimir, pochi giorni dopo la rivolta e la marcia verso Mosca interrotta a 200 km dalla capitale, il capomilizia aveva subito una sfuriata con pochi precedenti al Cremlino: tre ore di grida delinfuriato per il “tradimento” subito. Ma poil’aveva lasciatoe la vicenda sembrava finita lì. Fino alladinel misterioso schianto del suo jet. L’ha raccontato uno dei membricompagna militare privata, citato dal sito indipendente Meduza. Intanto a Mosca, in ambienti vicini ...

' Troppi estranei attorno al jet dinei giorni ... ''Embraer - secondo il Moskovsky Komsomolets - è parcheggiato a ... Poi il secondo episodio, alla vigilia dell'volo. Il pilota Rustan ...E pochi giorni prima dell'volo, il pilota Rustan Karimov ... ingegnere della Mnt Aero, società proprietaria del velivolo:'... I comportamenti anomali die la lite con Putin A ciò si ...Alcuni testimoni, infatti, hanno svelato che il faccia a faccia durò diverse ore e che Putin " urlò per tre ore contro Zhenya ", nome in codice di. In quell'occasione'ex cuoco diede a ...