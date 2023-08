Prigozhin | la figlia Polina criticata dai media russi Chi sono e cosa fanno i figli del leader Wagner

(Di domenica 27 agosto 2023) Ladia, non partecipa al lutto per la morte del padre? Critiche molto velenose arrivano daidirette contro ladel capo dellaYevgeny...

Intanto critiche velenose stanno arrivando dai media russi alladi, Polina , che, nonostante la morte del padre continua a mantenere come foto profilo dei suoi social una foto che la ...... compresi l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e di suaYulia nel 2018 a ... e che da anni aveva una relazione ostile con. Le indicazioni sono arrivate da Putin, che ha in ...... riportando la notizia del jet russo precipitato con a bordo, il capo della brigata ... So che ne parla, via Letta, con miaMarina, che potrà rammentarle cosa ci hanno fatto'. 'Avresti ...

