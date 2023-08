Tra loro anche il braccio destro di, Dmitry Utkin. Sul jet Embraer precipitato 4 giorni fa, dopo essere decollato da Mosca diretto a San Pietroburgo, viaggiavano sette passeggeri e tre ...Sulla questione del pilota si è aperto uno dei primi filoni d'perché, a quanto risulta, Levshin non risulta essere il pilota personale di. Quello, in realtà, sarebbe Artem Stepanov ...Zelensky parla della morte del pilota "Juice ": "In corso un'sul disastro nei cieli della ... La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Precipitato l'aereo di. La tv russa: "È morto" ...

Prigozhin, indagine Russia: test Dna conferma morte capo Wagner Adnkronos

Prigozhin è ufficialmente morto. Lo conferma la commissione d’inchiesta russa predisposta per indagare sull’incidente aereo avvenuto il 23 agosto ...Yevgeny Prigozhin, Mosca conferma la morte dopo il test del Dna. Lo ha reso noto il Comitato investigativo russo.