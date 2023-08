Prigozhin | il mistero delle due persone a bordo del jet e le urla di Putin nell’ultimo incontro

La marcia verso Mosca, secondo alcuni, ha portatoa un destino fatale. Tuttavia, ilpersiste, specialmente riguardo alle cause dell'incidente aereo in cuiera coinvolto. ...MOSCA "è morto, Putin ha inviato le condoglianze alla famiglia , ma ilintorno alle cause dello schianto del jet di proprietà del mercenario sta alimentando teorie del sospetto e l'idea, ...La morte di Evgenijrimane avvolta nel. Essendoci di mezzo la Russia probabilmente non si saprà mai tutta la verità, ma chi pensa che la scomparsa del leader della Wagner possa essere una buona notizia ...

Mosca indaga sulla morte di Prigozhin, il mistero resta AGI - Agenzia Italia

Troppi estranei attorno al jet di Prigozhin nei giorni precedenti al disastro. Da qui i sospetti di una mano assassina, in grado di preparare la trappola. Il primo intervento, noto, risale forse a ...La Russia smentisce che sia venuto dal Cremlino l'ordine di uccidere Prigozhin. È una «assoluta menzogna», dice il portavoce Dmitry Peskov. Intanto Putin firma un decreto che impone alle formazioni pa ...