“Prigozhin è vivo” | le teorie del complotto sulla morte del capo della Wagner spopolano sul web

(Di domenica 27 agosto 2023) Ledeldisul web Ladi Yevgenynon convince tutti: da alcuni giorni, infatti, sul webalcunecomplottiste secondo le quali ilsarebbee avrebbe inscenato il suo decesso. Una teoria, come sottolineato da La Repubblica, sostenuta anche da alcuni analisti politici, come ad esempio l’indipendente Ekaterina Schulmann che su Facebook ha scritto: “Un aereo carbonizzato offre un’ottima opportunità per scomparire per sempre”. “È stato affermato che a bordo era presente un passeggero di nome Evgenij. Ma è anche noto che diverse ...

Quelle raccontate da, del suo incontro con nostro Signore, non sono mai state gradite'. ... riportando la notizia del jet russo precipitato con a bordo, il capo della brigata Wagner: 'Lo ...MOSCA "è morto, Putin ha inviato le condoglianze alla famiglia , ma il mistero intorno alle cause ... complottista, che Prighozin sia ancora. Guerra Ucraina - Russi a: diretta no stop ...Il messaggio è comunque di una chiarezza cristallina: c'è un solo capo, il capo èe vegeto, per chi tradisce nessuna pietà . Non le patrie galere, la morte. Nondimeno l'affaireinsegna ...

“Prigozhin è vivo”, le teorie del complotto sulla morte del capo Wagner la Repubblica

In attesa dell’identificazione dei dieci corpi carbonizzati estratti dal jet precipitato, i dubbi sulle cause dello schianto e la macchina della ...Andrei Troshev e Anton Elizarov i possibili eredi di Prigozhin. Il passato in Siria e Cecenia e le faide tra i miliziani ...