Previsioni meteo | il ciclone Poppea investe tutta l’Italia e diventa Medicane Cosa ci aspetta nelle prossime ore

Oggi, domenica, lesono ancora preoccupanti, e per questo il sindaco raccomanda ai cittadini 'la massima prudenza' Vai alla FotogalleryPROVINCIA DI ALESSANDRIA - Secondo l'ultimo bollettino di Arpa il maltempo caratterizzerà anche la giornata di lunedì in provincia di Alessandria. In particolare è stata confermata l'allerta gialla ...L'avviso è valido per l'intera giornata di lunedì, quando, secondo il bollettino, una ... ALLERTA ARANCIONE: leportano a allerta arancione per tutta la giornata di lunedì 28 agosto su ...

Previsioni meteo, il ciclone Poppea investe tutta l’Italia e diventa Medicane. Cosa ci aspetta nelle prossime… la Repubblica

Una notte, quella scorsa, caratterizzata da temporali e nubifragi in varie zone del Nord, primi effetti delle correnti atlantiche che stanno ...Già in queste ore, come i residenti delle regioni centrali (Lazio compreso) stanno percependo, le temperature stanno subendo un sensibile calo. Ciò è più evidente al settentrione a causa dell’avanzare ...