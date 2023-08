Premier League | Zaniolo debutta con l' Aston Villa City ok | Haaland decisivo

(Di domenica 27 agosto 2023) SHEFFIELD (REGNO UNITO) - Il Manchesterespugna il campo dello Sheffield United . Gli uomini di Guardiola (sostituito in panchina da Lillo) si impongono per 2 - 1 al termine di una gara dominata, ...

SHEFFIELD (REGNO UNITO) - Il Manchester City espugna il campo dello Sheffield United . Gli uomini di Guardiola (sostituito in panchina da Lillo) si impongono per 2 - 1 al termine di una gara dominata, ...Gli highlights e i gol di Sheffield United - Manchester City , match valevole per la terza giornata di2023/2024, in cui gli uomini di Pep Guardiola hanno conquistato una sofferta vittoria nei confronti dei padroni di casa mediante il punteggio di 2 - 1. A decidere la contesa sono state ...Il Manchester City fatica più del previsto, ma riesce a superare 2 - 1 lo Sheffield United , nel match valevole per la terza giornata di2023/2024 : decidono le reti firmate da Erling Braut Haaland e Rodri , che rendono vano il momentaneo pareggio di Bogle . Gli uomini di Pep Guardiola non riescono ad incidere in un ...

Premier League, Haaland sbaglia un rigore ma segna: 3 su 3 per il City, ok l'Aston Villa di Zaniolo TUTTO mercato WEB

Rischio Juventus per un titolare di Massimiliano Allegri: sul difensore Andrea Cambiaso irrompe la Premier League ...Non si ferma il Manchester City, che interrompe la sua imbattibilità, ma fa tre su tre e guida in solitaria la Premier League, dopo aver sconfitto 2-1 lo Sheffield United. C'è Juanma Lillo al posto di ...