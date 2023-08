Premier League LIVE | l'Aston Villa fa tris sul Burnley Rodri porta sul 2-1 i citizens

Dopo la papera nel match d'esordio incontro il Wolverhampton, il numero uno si è ripetuto nella sfida contro il Nottingham Forrest. Onana è stato protagonista di un goffo intervento in ...Erling Braut Haaland ha abituato i tifosi del Manchester City ad essere quasi infallibile, ma questa volta non è andato a bersaglio. Nel corso della sfida della terza giornata di2023/2024 contro lo Sheffield United, infatti, l'attaccante norvegese ha sbagliato un calcio di rigore al 37 del primo tempo sul punteggio di 0 - 0. Un suo gol avrebbe permesso alla ..., FA Cup e Champions, è triplete , è storia. È il 27 agosto 2023, Guardiola non può guidare i suoi contro lo Sheffield United e non lo potrà fare neppure contro il Fulham il ...

Diretta Sheffield United - Man. City (1-2) Premier League 2023 la Repubblica

Newcastle United - Liverpool: ecco le formazioni ufficiali della sfida della terza giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 17.30.Secondo quanto riferisce Relevo, invece, proprio in queste ore sta prendendo piede la possibile partenza di Origi, in direzione Premier League. Sheffield Origi (LaPresse) – stopandgoal.net Origi piace ...