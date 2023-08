Premier League LIVE | l'Aston Villa fa tris sul Burnley Haaland sbaglia un rigore | poi la sblocca

Erling Braut Haaland ha abituato i tifosi del Manchester City ad essere quasi infallibile, ma questa volta non è andato a bersaglio. Nel corso della sfida della terza giornata di2023/2024 contro lo Sheffield United, infatti, l'attaccante norvegese ha sbagliato un calcio di rigore al 37 del primo tempo sul punteggio di 0 - 0. Un suo gol avrebbe permesso alla ..., FA Cup e Champions, è triplete , è storia. È il 27 agosto 2023, Guardiola non può guidare i suoi contro lo Sheffield United e non lo potrà fare neppure contro il Fulham il ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della2023 - 2024 SHEFFIELD " Domenica 27 agosto a Bramall Lane andrà in scena Sheffield United - Manchester City , ...

Longhi: "Il Milan marcia a ritmo Premier: il successo rossonero è limpido" Milan News

Newcastle United - Liverpool: ecco le formazioni ufficiali della sfida della terza giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 17.30.Continua il momento no di André Onana. L'ex portiere dell' Inter, acquistato in estate dal Manchester United per 52,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, sta faticando ad ambientarsi. I tifosi del ...