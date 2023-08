Premier League 2023 2024 | Nunez trascina il Liverpool | doppietta e vittoria in dieci uomini in casa del Newcastle

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilsbanca St.James’s Park e batte 2-1 ilin inferiorità numerica nel match valido per la terza giornata di. La squadra di Klopp va sotto di un gol e di un uomo tra il 25? e il 28? ma riesce, grazie alle parate di Alisson, ad andare all’intervallo sotto solo 1-0. Nel secondo tempo entraal 77? e trova il gol dell’insperato 1-1 quattro minuti dopo. Nel recupero ilsi sbilancia ed è semprea regalare l’impresa ai suoi siglando il 2-1 finale al 93?. Tre punti d’oro per il, che sale a 7 punti a pari merito con il gruppo di squadre, West Ham, Tottenham e Arsenal, all’inseguimento del City a punteggio pieno. Delusione per il ...

Nella gara della 3ª giornata di, l'Aston Villa vince per 1 - 3 in casa del Burnley. In gol Cash (doppietta), Foster e Diaby. Esordio con i Villans per Nicolò Zaniolo. Nella gara della 3ª giornata di, il Manchester City vince per 1 - 2 in casa dello Sheffield United. In gol Haaland (che sbaglia anche un rigore), Bogle e Rodri.

Cessione last minute per il Milan, può andare in Premier League Spazio Milan

La Repubblica lancia una notizia fondamentale per il Milan. Casper Stylvsig sarebbe in procinto di dire addio al club rossonero. Un tifoso festeggia in campo assieme ad Haaland: fa invasione di campo per abbracciare il norvegese dopo il gol allo Sheffield United.