Precipita un elicottero Usa con 20 marines | l’incidente durante l’esercitazione in Australia

(Di domenica 27 agosto 2023) C’erano una ventina dia bordo di unmilitare statunitensetoun’esercitazione al largo di Darwin, in. Secondo Sky News, l’Osprey verso le 11 ora locale si è schiantato vicino all’isola di Melville. Al momento risultano dispersi alcuni militari che erano a bordo del velivolo. Alle esercitazioni, denominate «Predators Run», partecipano circa 2.500 militari provenienti da, Stati Uniti, Indonesia, Filippine e Timor Est. August 27, 2023 In aggiornamento Leggi anche: La smentita ufficiale del Cremlino sul ruolo nella morte di Prigozhin. E Putin firma un decreto: «I mercenari giurino fedeltà alla Russia» Le ombre sulla morte di Prigozhin: il ritorno rischioso in Russia, l’errore di ...

Durante un'esercitazione al largo di Darwin , in Australia , unmilitare statunitense , con a bordo una ventina di marines americani è precipitato schiantandosi a terra vicino all'isola di Melville. Il veicolo era impegnato in un'esercitazione chiamata '...Unmilitare statunitense, con a bordo una ventina di marines americani, è precipitato durante un'esercitazione al largo di Darwin, in Australia. 'Verso le 11 ora locale l'Osprey si è schiantato vicino all'isola di Melville', riporta Sky News . L'emittente Abc ha riferito che diverse persone sono state salvate dopo l'incidente e che fino a questo momento non ...La7.it - E' precipitato unmilitare statunitense durante un'esercitazione al largo di Darwin, in Australia. A bordo c'erano una ventina di marines americani. Lo riporta Sky News precisando ...

Australia, precipita elicottero americano durante esercitazione: a bordo 20 marines Sky Tg24

Un elicottero militare statunitense, con a bordo una ventina di marines americani, è precipitato durante un’esercitazione al largo di Darwin, in Australia .Un elicottero militare statunitense, con a bordo una ventina di marines americani, è precipitato durante un'esercitazione al largo di Darwin ...