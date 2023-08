Precipita un elicottero dell’esercito Usa durante un’esercitazione in Australia | tre marine morti e cinque feriti gravi

(Di domenica 27 agosto 2023) UnOsprey, appartenente all’esercito statunitense, èto nel corso dimilitare nel nord dell’verso le ore 11 locali. Più precisamente al largo di Darwin, vicino all’isola di Melville. Almeno tre dei 23che si trovavano a bordo del velivolo sono stati dichiaratida fonti ufficiali della marina statunitense. “Altrisono stati trasportati al Royal Darwin Hospital in condizioni” ha poi precisato la fonte. L’Osprey V-22 è un convertiplano, un ibrido fra un aereo e un, con due rotori orizzontali alle estremità delle ali per il decollo e l’atterraggio verticali, che si riposizionano in avanti come eliche per il volo. Le esercitazioni a cui stavano partecipando ...

Almeno tre dei marine americani che erano a bordo del velivolo Osprey precipitato al largo di Darwin, nel nord dell'Australia, durante un'esercitazione, sono morti, secondo quanto rivelano fonti ...