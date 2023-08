Precedenti Cagliari-Inter | una curiosità sulla trasferta in Sardegna

(Di domenica 27 agosto 2023)si giocherà domani alle ore 20.45 e si torna a giocare indopo una stagione di assenza. La partita della seconda giornata di Serie A ha una particolarità ulteriore. I– Quello di domani sarà ilnumero 48 in. Il primo risale al 25 ottobre 1964, anno d’esordio dei rossoblù in Serie A: 0-2, segnarono Sandro Mazzola e Jair. Sono i pareggi a prevalere: 21, anche se l’ultimo è del 29 settembre 2013. Partita particolare: finì 1-1 con gol del futuro nerazzurro Radja Nainggolan e si giocò a Trieste, che ospitava ilper i problemi nel suo (vecchio) stadio. Le vittorie dell’sono 18, le sconfitte 8 con 72 gol fatti e 50 subiti. Si è giocato in campionato, Coppa Italia e ...

...della moda saranno puntati anche e soprattutto sui look dell'attrice quarantacinquenne di. ...di re Giorgio Armani ha d'altronde fatto splendere in tutta la loro bellezza anche le...Quella di Juric , invece, non é andata oltre lo 0 - 0 in casa contro il neopromossoal termine di una partita comunque combattuta. Sono centocinque itra le due compagini con ......di bevande in prossimità dello Stadio "Unipol Domus" a partire da lunedì e in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a. Il divieto è valido dalle due orealle gare ...

Cagliari-Inter, la guida completa: i precedenti, gli ex, i calciatori Tutto Cagliari

L’ultima vittoria del Cagliari contro l’Inter risale al marzo del 2019. Il goal fu segnato da Pavoletti che, salvo imprevisti, lunedì dovrebbe essere in campo. I sedici precedenti sono a senso unico: ...Milan e Torino si affrontano nella seconda giornata di campionato. Si gioca oggi, sabato 26 agosto alle 20.45 e la gara sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251, Sky Sport ...