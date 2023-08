Portsmouth | quando gli hooligans si presentarono alle elezioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 agosto 2023) Milano, 27 ago – Nella storia della politica mondiale ne abbiamo visti di partiti assurdi, ma nessuno è mai stato più folle di quello che si presentògenerali britanniche del 1987: The 657 Party. Siamo a, nel sud dell’Inghilterra, città portuale famosa per la sua squadra di calcio e, soprattutto, per una delle firm diall’epoca più attive, la 657, che prendeva il nome dal primo treno mattutino per Londra su cui tifosi locali salivano per seguire in trasferta i Pompey. Dopo l’ennesima serata nel loro pub locale, i tifosi ebbero la folle idea di candidarsiper il Parlamento britannico per la zona di. E il candidato a questo importante ruolo era un leggendario tifoso del posto, tale Martin Docker Hughes. ...