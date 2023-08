Porto | due rinforzi dall'Ajax | il figlio del tecnico verso il ritorno

(Di domenica 27 agosto 2023) In attesa di definire l'acquisto del messicano Jorge Sanchez, che dovrebbe arrivare in prestito con opzione d'acquisto fissata a 4 milioni...

Due giorni alla riscoperta della cucina marinaresca Il Gusto del ... il Resto del Carlino

Inghiottita da una balena come Pinocchio e ancora in vita per raccontarlo. Julie McSorley, 58 anni, ha vissuto un'esperienza che nessun altro può vantare.La sconfitta dell'Italia con la Repubblica Dominicana e quella delle Filippine con l'Angola per 80-70 rende terribilmente complesso l'esito del gruppo A di Manila della FIBA World ...