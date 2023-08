Pomezia | trovato in strada con ferita alla schiena | morto 53enne

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Un uomo con una, probabilmente una coltellata o un colpo di pistola, è statoquesta notte dopo una segnalazione dai carabinieri della Stazione di Roma Tor de Cenci a, in via Singen 38. Portato dal 118 al pronto soccorso della clinica Sant’Anna di, l’uomo, un, èpoco dopo. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi da parte del Nucleo Investigativo di Frascati che conduce le indagini assieme ai carabinieri della Compagnia di. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.