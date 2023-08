Pomezia | 53enne muore accoltellato alla schiena | indagini

(Di domenica 27 agosto 2023) A(Roma) questa notte un uomo di 53 anni è morto a seguito di un accoltellamento subitopresso via Singen. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor de Cenci e i sanitari del 118, ma per l'uomo i soccorsi si sono rivelati inutili.

ROMA. Ancora un omicidio a Roma. Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena questa notte in via Singen, a Pomezia. Sul posto i carabinieri della stazione di Roma Tor de Cen ...