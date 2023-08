Pokémon Sleep | come ottenere i bonus di gioco

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – TheCompany International ha annunciato oggi che, l’app che misura il sonno con l’aiuto dei celebri mostri tascabili, ha superato i 10 milioni di download in tutto il mondo dall’uscita avvenuta a fine luglio 2023 per dispositivi iOS e Android. Per festeggiare questo traguardo, fino a venerdì 22 settembre sarà possibileuno speciale regalo nel, che includerà un Biglietto campeggio buono; questo è uno strumento speciale che permette di prendere in prestito per sette giorni un Set da campeggio buono, utile per le ricerche e per far crescere Snorlax, una parte fondamentale del. Tutti i giocatori potranno ricevere il regalo per festeggiare i 10 milioni di download, e al suo interno troveranno: 1000 punti sonno, un Biglietto ...