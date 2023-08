Pogba | «Ho fame e voglio conquistare trofei con la Juve»

(Di domenica 27 agosto 2023) Paul, centrocampista dellantus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Bologna Paul, centrocampista dellantus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Bologna. Le sue dichiarazioni: SENSAZIONI SUL RITORNO – «Sono molto contento di tornare sul campo a fare la cosa che amo. Sto bene fisicamente eaiutare la squadra. Sono deluso dal risultato di oggi, potevamo fare quei tre punti che non abbiamo fatto». COSA C’E’ DA SALVARE – «La cosa buona è che non abbiamo perso. Poi dobbiamo lavorare, ma oggi prendiamo questo punto e lavoriamo per la prossima partita». VOGLIA DI– «Hocome nei primi tempi qui quando ero più giovane. Hodi vincere e di imparare ...

