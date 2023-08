Pmi e start-up innovative | in arrivo una legge per agevolare gli investimenti

(Di domenica 27 agosto 2023) La Camera dei Deputati approva in prima lettura la proposta diper promuovere lo sviluppo delle Pmi e-up, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli, ma anche con agevolazioni fiscali e contributive. Il Ddl passa ora al vaglio del Senato. Il provvedimenti specifica, nell’articolo 2, che relativamente agliin Pmi e-upsecondo il regime de minimis, in caso di inadempienza del contribuente la detrazione Irpef può essere trasformata in credito d’imposta da usare nella dichiarazione o da fruire in compensazione. Il testo, inoltre, specifica all’articolo 3 che la detassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in Pmi e-up...

La Camera dei Deputati approva in prima lettura la proposta di legge per promuovere lo sviluppo delle Pmi e start-up innovative.Inserito in Gazzetta Ufficiale il nuovo DL relativo ai criteri di utilizzo delle risorse supplementari assegnate al F.do di sostegno al venture capital. Le novità ...