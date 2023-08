Piloti morti durante l' addestramento | le condoglianze di Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Due aerei da combattimento L-39 si sono scontrati nella regione di Zhytomyrun'attività di, provocando la morte di treucraini. Tra le vittime anche Andrei Pilshchikov (nome in codice 'Juice'), pilota noto in Ucraina per aver partecipato a numerose missioni di combattimento, comprese quella a difesa di Kiev. "Ieri si è verificato un disastro nel cielo sopra la regione di Zhytomyr e sonotre", ha detto il presidente ucraino, Volodymy. "È in corso un'indagine su quanto accaduto. È troppo presto per parlare dei dettagli. Naturalmente tutte le circostanze verranno chiarite. E ovviamente l'Ucraina non dimenticherà mai tutti coloro che hanno difeso i suoi cieli", ha aggiunto.